Il portiere del Milan Asmir Begovic ha parlato a The Guardian: "La prima volta che sono uscito a Milano dopo avervi fatto ritorno dall'Inghilterra, finito il lockdown, non c'era nessuno per strada e non succedeva nulla. Ora la situazione sembra essere di nuovo di normalità e il calcio sta dando un contributo importante. Fa parte della cultura di questo Paese e in particolare di questa città: è positivo che tutto questo possa contribuire a rendere le persone di nuovo felici".



Su Donnarumma: "Già oggi è uno dei migliori portieri al mondo e, se continuerà a lavorare con la serietà che lo caratterizza, niente gli impedirà di diventare il migliore di sempre. E' un fenomeno, ha un enorme talento ed è anche un bravissimo ragazzo". Su Ibrahimovic: "E' un trascinatore, un vero uomo squadra. A 38 anni dà ancora il massimo in allenamento per essere il migliore, è un leader e sa trascinare gli altri come pochi. E' un calciatore di livello mondiale, un piacere per gli occhi".