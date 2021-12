“Il Comparto Uno del Fondo Inarcassa RE, fondo immobiliare gestito da Fabrica SGR ed interamente sottoscritto da Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), ha acquisito l’immobile noto come “Casa Milan”: non soltanto moderno headquarter dello storico club sportivo, ma anche luogo aperto alla cittadinanza, ai tifosi rossoneri e a tutti gli appassionati sportivi che ospita Museo Mondo Milan, il Milan Store, la biglietteria e Casa Milan Bistrot”, si legge nella nota del fondo immobiliare.Lo scorso 23 febbraio, il club rossonero aveva acquistato da Vittoria Assicurazioni l’immobile Casa Milan per “un corrispettivo pari a 41.919 migliaia di Euro”, si legge nel bilancio della società al 30 giugno 2021. Una operazione che è nata nel dicembre 2020, quando il club rossonero ha esercitato l’opzione per l’acquisto di Casa Milan a un prezzo inferiore ai valori di mercato dell’immobile.Per questo, durante il 2021, il Milan ha valutato diverse opportunità, fino ad arrivare all’accordo con il Fondo Inarcassa RE. Come appreso da Calcio e Finanza, a livello economico,, che si inserisce nel percorso di competitività sostenibile per il club, frenato tuttavia da un forte squilibrio tuttora esistente tra ricavi e costi.Una sede moderna su cui il club rossonero continuerà ad investire, come dimostrato dal recente lancio degli “Studios: Milan Media House”, innovativo hub di produzione e distribuzione mediatica.