Il Milan scende in campo a San Siro contro il Chelsea per la 4ª giornata della fase a gironi di Champions League: fischio d'inizio alle 21, arbitra il tedesco Daniel Siebert, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.





h. 21 MILAN-CHELSEA



Arbitro: Daniel Siebert (GER)

Assistenti: Jan Seidel (GER) Rafael Foltyn (GER)

Quarto uomo: Daniel Schlager (GER)

VAR: Marco Fritz (GER)

AVAR: Harm Osmers (GER)



PRIMO TEMPO



21' - Ammonito Giroud per proteste e aver disturbato la battuta di Jorginho.



18' - Rigore per il Chelsea e Milan in dieci: Mount cade dopo un contatto con Tomori (trattenuta prolungata), Siebert non ha dubbi, assegna il penalty ed espelle il difensore rossonero. Proteste dei padroni di casa soprattutto per il rosso a Tomori. Il VAR non interviene su questi episodi.