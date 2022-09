Arrivano ancora notizie sconfortanti in merito ai disordini dovuti agli scontri tra tifoserie in occasione della gara di Champions League tra Milan e Dinamo Zagabria: due tifosi croati sono stati aggrediti vicino allo stadio San Siro, uno, di 39 anni, è rimasto ferito da una coltellata. L'uomo è stato soccorso in codice verde, mentre in precedenza, nella giornata odierna, la questura di Milano ha denunciato 14 tifosi croati per detenzione di fumogeni, un bastone telescopico e diversi coltelli, tutto materiale trovato dalla polizia nell'ambito dei controlli di routine.



Al momento, secondo quanto riferito dalla Questura, sono stati emessi 20 Daspo: 19 della durata di un anno e un Daspo nei confronti di un croato in possesso dei coltelli.