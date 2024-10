AFP or licensors

Il caos che si sta generando all'interno deldopo la sconfitta subita a Firenze contro la Fiorentina non sta passando inosservato a Milanello dove anche in questa sosta per le nazionali si sta vivendo un clima tutt'altro che sereno e, anzi, di grandissima tensione. La vittoria nel derby e l'entusiasmo generato sono scemate lentamente e dal ko col Leverkusen in poi si è ripiombati in vecchi livori. Rispetto a un mese fa, però,, o meglio non solo lui, ad essere finito sotto esame, bensì, capitano di serata contro i viola, finito sotto la lente d'ingrandimento esattamente come un mese fa.

All'epoca della prima sosta, dopo Lazio-Milan, fu l'episodio del cooling break con Leao a scatenare le polemiche, ma il dito, date le 0 vittorie ottenute, fu puntato tutto su Fonseca.Oggi no perchénello spogliatoio e che la fascia di capitano l'ha indossata più di una volta in questi anni. Prima il rigore procurato, poi quello strappato dalle mani di Morata (non di Pulisic anche in quel caso) e parato da De Gea, quindi il non intervento sul secondo rigore sbagliato da Abraham (e soffiata a Pulisic dopo l'indicazione chiara di Fonseca negli spogliatoi) e quindi le proteste con tanto di espulsione nel finale.

L'esito? Come riportato dal Corriere della Sera è che oggi è attesa la sentenza del giudice sportivo per cui tutti sperano possa limitarsi alle 2 giornate e non alle 3 che gli costerebbero anche lo scontro diretto contro il Napoli. Ma, come da prassi in questi casi. Il regolamento interno firmato dai giocatori, infatti,Theo, da capitano, non poteva scegliere serata peggiore per farlo.