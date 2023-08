Milan e Atalanta hanno trovato l'accordo per Charles de Ketelaere. Siamo ormai ai dettagli di una trattativa che dovrebbe chiudersi in prestito per 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 23 più altri 4 milioni di bonus. I rossoneri non avranno diritto a un controriscatto ma al 10% sulla futura rivendita (in caso di riscatto). L'ingaggio del giocatore da 2,7 milioni sarà pagato interamente dall'Atalanta.