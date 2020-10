. La squadra dirisorge al 120’ minuto con un rigore di, porta ile al dischetto e dopo ventiquattro tiri dagli undici metri riesce ad acciuffare la qualificazione ai gironi di, grazie alla deviazione disul tiro dis.Quandosembrava raggiunta è arrivato il gol del pareggio dei portoghesi e poi, nel supplementare, il loro vantaggio dopo appena venti secondi, complice una sfortunata deviazione di, che ha chiuso il triangolo avviato da. Dopo mezz’ora di frustranti tentativi, il fallo di mano diha mandatodagli undici metri, da dove non ha fallito. Quindi gli infiniti rigori, una delle serie - in realtà sono state due - più lunghe della storia del calcio.Un tiro in porta nel primo tempo (Carlos Manè parato agevolmente da Donnarumma) e molto possesso palla dei portoghesi (56 per cento). Male il Milan che ha sbagliato troppi palloni, molti li ha giocati lunghi per uno spaesato Daniele verso la porta si è visto solo con conclusioni da lontano.D’accordo il vento a favore e d’accordo la pioggia, ma sperare che la partita venisse sbloccata solo con un episodio fortuito è stato un errore logico prima che strategico., non tiene su i palloni e, soprattutto, predilige giocare con la faccia alla porta.Per il resto nulla da eccepire anche se in sede di presentazione avevo manifestato la mia personale preferenza peranziché per. Sbagliavo io perchéè stato tra i più positivi.La partita, anonima per non dire insignificante nel primo tempo, si è accesa nella ripresa quando l’allenatore milanista ha sostituitoconche ha cominciato a giostrare tra le linee. Non è un caso che da un suo spunto, soffocato in calcio d’angolo, sia nato il vantaggio che ha illuso il Milan.ha colpito di destro dal limite, bucando la porta difesa da Kieszek.Era il 51’ e il Milan sembrava tornato padrone del campo, della palla e del suo destino.ha avuto l’occasione del 2-0, mentre, con un colpo di testa da angolo, ha messo fuori di testa.Tutto, dunque, sembrava sotto controllo, ma qualcosa è cambiato con le sostituzioni di, l’allenatore del Rio Ave. Dentroper Diego Lopes, poiper Tarantini, infineper Bruno Moreira.Ho visto troppo calcio per credere che esistesse un disegno tattico preordinato, ma non abbastanza per non sorprendermi di come a volte il caso finisca dove comincia il destino. Mentre il Milan accarezzava il raddoppio con una punizione deviata di, il Rio Ave non rinunciava a giocare costruendo dal basso. Un’iniziativa del portiereaffettava la linea di pressing del Milan, la palla era giocata perche puntava Calabria quasi senza opposizione, palla ache metteva al centro dove, proprio il nuovo entrato, esplodeva un tiro che fulminavaA meno di venti minuti dalla fine, e con il primo tiro vero in porta, il Rio Ave trovava il pari e rovesciava una situazione che sembrava cristallizzata. Il tempo di veder deviato un tiro a botta sicura di Calhanoglu e all’86’ - a completare l’opera dell’allenatore Mario Silva -prendeva il posto di Moreira.Era proprio il nuovo entrato a colpire a venti secondi dall’inizio del supplementare e ad indirizzare la partita.Leao, invece, era entrato al 67’ per Maldini. Ora anche l’allenatore italiano ha avuto una mano dalla sorte. In particolare quella diche, su un colpo di testa di(perché non subito? Perché non prima?) ha regalato una ciambella di salvataggio quando ormai anche l’ultimo secondo del recupero stava per scadere.