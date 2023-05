Il “Picco” di La Spezia si è sempre rivelato come un campo difficile per il Milan. Ecco perché domani pomeriggio alle ore 18:00 i rossoneri dovranno scendere in campo senza sottovalutare un avversario che ha bisogno di punti per la salvezza.Davanti a Maignan ci saranno Kalulu e Kjaer data la squalifica di Thiaw con a sinistra Theo Hernandez e a destra capitan Calabria.dati con le indisponibilità di Krunic é Bennacer: dentro Pobega al fianco di Tonali.La grande novità, rispetto alle indiscrezioni circolate ieri,: sarà Díaz a completare il terzetto dei trequartisti con Saelemaekers e Rebic. In attacco spazio a Origi che farà riposare Giroud.: Maignan; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Pobega, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Rebic; Origi.