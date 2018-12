'Le sensazioni sono belle, anche perché troverò vecchi amici di Parma. Sarà una partita speciale, speriamo di farla bene. Uno quando porta questa maglia è normale che venga motivato e sia al cento per cento. Adesso mi aspetto di dare il mio contributo per arrivare alla vittoria. È vero che ho un grandissimo rapporto con tutti, cerco sempre di essere positivo. Credo che il gruppo si crei in ognuno di noi capendo il proprio ruolo, sapevo di non essere titolare e ho trovato il mio ruolo facendo gruppo ed essendo sempre positivo'. Queste le parole di Josè Mauri a Milantv nel pre-partita contro il Parma.