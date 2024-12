Milan, Mendes può cambiare il mercato. Da Ansu Fati a Fabio Vieira: i suoi giocatori in cerca di rilancio

Il Milan ha cambiato faccia: fuori Paulo Fonseca, dentro Sergio Conceicao. La nuova era dei rossoneri è cominciata e quando arriva un nuovo allenatore anche gli scenari di calciomercato cambiano, soprattutto se il procuratore del tecnico è il potentissimo Jorge Mendes, che avrebbe già offerto al Milan Francisco Trincao. Potrebbe, però, non essere l’unico nome dell’agente in orbita rossonera.

MENDES OFFRE TRINCAO

GEDSON FERNANDES - Non è un segreto che il Milan abbia bisogno di un centrocampista e tra gli assistiti di Mendes c’è anche un certo Gedson Fernandes, ex Benfica, al Besiktas dal 2022. Dopo oltre due anni in Turchia, 105 presenze e 14 gol, il classe 1999, cresciuto nel vivaio proprio dei lusitani, potrebbe aver voglia di tornare in un campionato più competitivo. Il suo costo dovrebbe aggirarsi intono ai venti milioni di euro e, in attesa di giugno, è un nome che Mendes potrebbe proporre per rinforzare la mediana.

ANSU FATI - In cerca di rilancio c'è anche Ansu Fati, classe 2002 tornato al Barcellona dopo la stagione al Brighton. Ha grande talento, ma nella sua pur breve carriera è stato tormentato dagli infortuni. Finora in blaugrana, anche a causa di problemi muscolari, ha giocato appena 158 minuti in sette partite. Mendes può spostarlo e il Milan potrebbe essere l'occasione giusta e il luogo giusto per rilanciare un calciatore dal talento cristallino.

FABIO VIEIRA - Un altro giocatore in cerca di una nuova collocazione è Fabio Vieira, attualmente in prestito al Porto. Classe 2000, trequartista di grande talento, nel 2022 è stato ceduto proprio dal Porto all’Arsenal, dove, però ha giocato poco. Con Arteta il feeling non è scattato e allora ecco che i Gunners hanno scelto di prestarlo ancora in Portogallo fino a fine stagione. Non rientra nei piani degli inglesi che, tra gennaio e giugno, potrebbero accettare di cederlo a titolo definitivo. Conceicao lo conosce bene, tanto che, tra il 2019 e il 2022 lo ha schierato 74 volte, ottenendo 10 gol e 18 assist. Il rapporto con il tecnico, la procura di Mendes e la volontà dell’Arsenal di cederlo potrebbero essere tre fattori per un’eventuale trattativa con il Milan in estate.

AIT-NOURI - Da monitorare, poi, la situazione di Rayan Ait-Nouri, terzino sinistro di un Wolverhampton in difficoltà in Premier League. Gli Wolves sono attualmente diciassettesimi in classifica e Mendes, se la stagione dovesse continuare su questa china, potrebbe prendere in considerazione l’idea di spostare i suoi assistiti migliori, tra cui l’esterno classe 2001. Il contratto scade nel 2026 e, senza un rinnovo, potrebbe essere l’ultima estate per monetizzare per gli inglesi. C’è, poi, anche la questione Theo Hernandez. Il futuro del terzino rossonero è tutt’altro che scritto e, in ottica di una cessione in estate, il potente agente portoghese potrebbe proporre Ait-Nouri che, in Inghilterra, ha realizzato 10 gol e 13 assist in 135 partite.

ANTONIO SILVA - Oggetto del desiderio della Juventus, che si sarebbe vista rispedire al mittente la prima offerta, il centrale del Benfica è tra gli assistiti di Mendes che possono cambiare squadra anche a gennaio. Il Benfica fa muro e chiede i soldi della clausola, ma con Conceicao sulla panchina rossonera, potrebbe accendersi un derby di mercato tutto italiano.

SAMU COSTA - Il centrocampista del Maiorca potrebbe essere il sostituto di Youssouf Fofana. In stagione ha giocato sedici partite, saltando le ultime due contro Getafe e Girona, con cui non è stato convocato. Classe 2000, ha un costo accessibile anche a gennaio, per un Milan alla ricerca di un altro tassello a centrocampo.