Derby italiano in Champions League: Milan e Napoli si sfidano nei quarti di finale, primo capitolo questa sera alle 21 (diretta ed esclusiva su Amazon Prime) al Meazza. Match di ritorno martedì 18 aprile al Maradona. Queste le ultime dai due ritiri:Stefano Pioli ha parlato del Napoli, della svolta rossonera, delle ambizioni e dei suoi modelli: QUI l'intervista.Spalletti non ha ancora deciso chi giocherà da attaccante centrale con Lozano, avanti su Politano, e Kvaratskhelia:su Elmas e Politano (in questo caso il georgiano dovrebbe giocare da attaccante centrale). In difesa più Olivera di Mario Rui.Il fatto che i tagliandi non siano arrivati in vendita libera ha tenuto i prezzi un po’ più bassi rispetto all’ultimo precedente casalingo contro il Tottenham, a metà febbraio: allora si era registrato il primato italiano di incassi, con oltre 9 milioni e 133 mila euro raccolti grazie ai 74.320 tifosi arrivati al Meazza. Stasera il contributo del botteghino supererà comunque gli 8 milioni: secondo incasso più alto di sempre proprio dopo l’andata degli ottavi, infortunatosi al polpaccio a fine marzo con l'Under 21 francese, ma l'ex Lione dovrebbe partire dalla panchina. I rossoneri si sono ritrovati questa mattina all'Hotel Melià in zona San Siro, questa la lista dei convocati:: Mirante, Maignan.: Gabbia, Kjaer, Kalulu, Calabria, Ballo-Touré, Thiaw, Theo Hernandez, Tomori, Florenzi.Pobega, Tonali, Krunic, Bennacer, Saelemaekers.Origi, Rebic, De Ketelaere, Diaz, Messias, Leao, Giroud.