Milan, nessun confronto tra Fonseca e la squadra. Possibili esclusioni eccellenti contro il Genoa

che ha proiettato il Milan a 12 punti, a una sola distanza dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale della massima competizione europea. Tuttavia,(occasione di festa per il 125° anniversario del club), la cui posizione non è attualmente a rischio - che ha commentato l’atteggiamento mostrato in campo da parte dei propri uomini nella sfida europea.

LO SFOGO DI FONSECA

Non sono stati utilizzati mezzi termini da parte del tecnico portoghese che, in mattinata, ha diretto la sessione d’allenamento a Milanello. I calciatori che sono scesi in campo ieri sera hanno svolto lavoro di scarico, mentre gli altri calciatori hanno svolto lavoro ordinario., tuttavia, come riportato da Sky Sport,Terminato l'allenamento, la squadra ha pranzato e poi si sono diretti verso la propria abitazione. Inoltre,

, come sottolineato anche dai colleghi di MilanNews. Tra i membri della rosa rossonera,come(“Con la squadra che abbiamo potevamo fare meglio davanti ai nostri tifosi, se non dai il massimo queste squadre prendono fiducia”),(“È stata una partita difficile e non abbiamo fatto ciò che volevamo fare. Abbiamo giocato senza aggressività, lasciando due-tre opportunità a loro. Così è difficile”) e, autore del gol della vittoria, (". Dobbiamo affrontare ogni partita come fosse l'ultima”).

