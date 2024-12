Milan, per ora Fonseca non rischia. Squadra a rapporto a Milanello senza Ibrahimovic e Moncada

Redazione Calciomercato

Paulo Fonseca riparte da Milanello. Alle ore 11 in tecnico portoghese ha dato il via alla seduta di allenamento all’indomani della vittoria in Champions League contro la Stella Rossa. Il tecnico portoghese terrà a rapporto la squadra dopo la sfuriata nel post-partita sia a Sky che in conferenza stampa. Da quanto risulta la posizione dell’ex Lille non sarebbe oggetto di valutazione dopo uno sfogo che rischia di creare una spaccatura con i giocatori.



DIRIGENZA ASSENTE - Secondo quanto appreso dalla nostra redazione la dirigenza non è presente, al momento, a Milanello. Tra i tifosi esisteva la curiosità di sapere se Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada avrebbe voluto parlare con i giocatori e con il tecnico dopo quanto successo ieri a San Siro ma, ripetiamo, allo stato attuale entrambi non sono presenti nel centro sportivo rossonero.

ma la lista potrebbe allargarsi in queste ore di tensione. Discorso diverso per Camarda e Abraham che per atteggiamento e volontà sono piaciuti molto a Fonseca.