Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Dazn prima della gara contro l'Atalanta:



"A livello di motivazioni siamo sullo stesso piano dell'Atalanta, dovremo mantenere alta l'attenzione perché vorranno rifarsi dopo dei risultati non ottimi. L'idea nostra è sempre quella di cercare di sfruttare sempre le caratteristiche dei nostri giocatori, Theo Hernandez difenderà più centrale ma nulla vieta di appoggiare l'azione come sa se vede spazio. Era tanto tempo che non vincevamo due partite di fila, è tanto che non ne vinciamo tre, quindi faremo di tutto".