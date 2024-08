Milan, prosegue la partita a scacchi per Fofana: Moncada prepara il rilancio decisivo

. Alla sua manieraa tutti - in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’ultimo arrivato Alvaro Morata -E che nella sua testa, così come in quella del CEO Giorgio Furlani e del responsabile dell’area tecnica Geoffrey Moncada, mancano ancora alcuni tasselli per completare l’opera. Definito nelle scorse ore l’arrivo dal Tottenham di Emerson Royal, il terzino destro che contenderà una maglia da titolare a capitan Calabria e andrà a far fronte pure alla perdita per diversi mesi dell’infortunato Florenzi, il club rossonero guarda con attenzione alle opportunità in uscita - la questione liste è tutt’altro che secondaria - eche sin dall’inizio dell’estate è una delle priorità più impellenti per migliorare il reparto. E c’è un nome davanti a tutti gli altri che continua ad essere considerato la prima scelta,- Un profilo che, per caratteristiche atletiche e tecniche, convince tutti in casa rossonera e che, in virtù di quel contratto che scade nel 2025, ha tutti i crismi dell’affare anche dal punto di vista economico.E’ per questo motivo che la richiesta di partenza di 35 milioni è sempre stata esibita dal club del Principato come una condizione essenziale per raggiungere l’intesa. Una cifra fuori mercato per un giocatore che dal 1° febbraio 2025 sarebbe libero di accordarsi con qualsiasi squadra per arrivare l’estate prossima estate a parametro zero. In condizioni normali. Perché quando sul mercato irrompono all’improvviso concorrenti dalla Premier League inglesi, lo scenario può rapidamente cambiare.- E’ il caso anche di questa vicenda, nella qualeIl nazionale francese ha atteso fino ad ora i rossoneri e continua a confidare in una mossa concreta per coronare questo lungo corteggiamento. Come abbiamo raccontato in questi giorni, considerato il suo legame col Monaco - il club che gli ha permesso di iniziare il suo lavoro di scout e di dirigente - Moncada ha avviato un’opera diplomatica per cercare di ricucire lo strappo che si è venuto a creare tra le due società, perché il Milan non ha intenzione di mollare Fofana e di dirottare le sue attenzioni sulle alternative (Manu Koné del Borussia Monchengladbach su tutte) finché scorgerà margini per chiudere la partita con esito positivo.- In questa ottica,per avvicinarsi a quella che in casa Milan viene giudicata la cifra per la quale il Monaco darebbe il via libera alla conclusione dell’operazione. Ossia quei 25 milioni di euro che la dirigenza rossonera confida di raggiungere alzando e non andando oltreche complessivamente non sarebbe troppo distante dalla quota fissata dalla società francese. Prima però serve rasserenare i rapporti tra le parti e la metà della prossima settimana potrebbe essere il momento buono per riallacciare i contatti. Manchester United permettendo...