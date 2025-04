Milan, quando si gioca la finale di Coppa Italia: rivale e info sui biglietti

GETTY

Festa grande in casadopo che i rossoneri hanno battutopere si sono guadagnati la finale diLa squadra disarà in campo il prossimocontro, con ogni probabilità, il Bologna. Si tratterà di una sfida decisiva non solo per alzare un trofeo che manca dal palmares rossonero da 20 anni ma anche per strappare un pass perSi gioca quindi a metà mese. Iper la finale di Coppa Italia non sono ancora in vendita e la Lega Serie A darà a breve tutte le informazioni, probabilmente entro la fine di questa settimana.

Jovic e compagni sono ancora in corsa per vincere dunque, dopo la Supercoppa Italiana strappata in Arabia Saudita proprio ai cugini. Un trionfo che sarebbe fondamentale anche in ottica europea: in questo momento nono in campionato a 8 punti dalla Lazio sesta,