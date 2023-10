Il talento non basta nel calcio moderno se non lo misceli con una buona dose di disciplina e un’altra di propensione al lavoro. Malick Thiaw è uno degli esempi più lampanti: arrivato al Milan dallo Schalke 04ma non ancora pronto per il calcio italiano, almeno nelle idee di Stefano Pioli. Ma con la perseveranza e la crescita allenamento dopo allenamento è entrato nell’undici titolare senza mai uscirvi. E in questa stagione è diventato assolutamente imprescindibile per il Diavolo.Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di come Thiaw riscuota grande interesse in giro per l’Europa.e sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta da 20 milioni per convincere il Milan che due estati fa aveva sborsato appena 6 milioni per strapparlo allo Schalke 04.Thiaw al Milan si sente a casa e non ha nessuna intenzione di lasciare il club almeno nei prossimi due anni. È questa la posizione che filtra da ambienti molto vicini al giocatore. Il club rossonero, dal canto suo, vuole premiare il ragazzo con un adeguamento del contratto, una situazione da approfondire con calma in primavera.Thiaw e il Milan sono destinati a proseguire ancora a lungo la loro storia d’amore.