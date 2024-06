Milan, si allontana Cash: l'Aston Villa chiede 35 milioni

Getty Images

La trattativa pere l'imminente annuncio dicome nuovo allenatore occupano le prime pagine in casa, ma non sono gli unici fronti su cui è al lavoro la dirigenza.Prosegue la ricerca di un nuovo terzino per rinforzare la corsia destra e tra i profili valutati da Furlani e Moncada c'è una vecchia conoscenza del mercato rossonero,dell'. Il classe 1997 inglese ma naturalizzato polacco piace da parecchio tempo e rientra in una shortlist sulla quale figurano anchedel Tottenham edel Lille. Gli ultimi sviluppi, tuttavia, sembrano allontanare in maniera netta Cash dal Diavolo.

- Nelle ultime ore, riferisce The Athletic, c'è stato unper la potenziale trattativa, un contatto nel quale i rossoneri hanno registrato la richiesta della società di Birmingham:. Una cifra data dalla situazione contrattuale di Cash (legato ai Villans fino al 2027) e dalla necessità del club di cedere un giocatore importante entro il 30 giugno per restare nei parametri dei regolamenti su profitto e sostenibilità imposti dalla Uefa. Non a caso, l'Aston Villa lavora anche su altri due tavoli come Douglas Luiz (vicino alla Juventus) ) e

- Chiara la richiesta del Villa, altrettanto la posizione del Milan.. A queste condizioni difficile possa concretizzarsi l'interesse.