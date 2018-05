Il Milan si getta sul francese Jordan Veretout della Fiorentina: il centrocampista classe '93 è il nome nuovo in casa rossonera, secondo quanto riporta Sky. L'ex Aston Villa e Nantes piace molto al tecnico Gennaro Gattuso: acquistato dai Viola nella scorsa estate per 7 milioni di euro, ha disputato un ottima stagione in Toscana, realizzando 10 reti in 38 presenze tra campionato e Coppa Italia.



I DETTAGLI - Il prezzo del cartellino dovrebbe aggirarsi sui 15 milioni di euro: un centrocampista di qualità è la priorità per il club rossonero, che troppo spesso ha palesato carenze in quel ruolo in questa stagione. Il candidato numero uno per rinforzare la mediana pare essere proprio lui: piuttosto complicata la pista che porta a Marouane Fellaini, nazionale belga, le cui richieste sono troppo alte (circa 10 milioni a stagione).