, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.: Chiesa simula nell’area dell’Atalanta ( qui la spiegazione dettagliata dell'ex arbitro internazionale Massimo Chiesa a calciomercato.com ), l’arbitro Valeri e il Var Doveri commettono un gravissimo errore e penalizzano l’Atalanta.: Ekong stende in area Svanberg, l’arbitro Manganiello lascia proseguire e smentisce il Var Orsato che lo aveva richiamato per controllare l’episodio al monitor.: Di Francesco entra nell’area del Milan e anticipa Biglia che lo atterra: Giacomelli lascia proseguire il gioco, il Var non interviene. Ci stava il rigore al Sassuolo per il contatto tra Biglia e Di Francesco con conseguente giallo al rossonero che era già ammonito e sarebbe stato espulso. 1a giornata : (+)Chievo-Juventus(-). 2a giornata : arbitri e Var impeccabili. 3a giornata : (-,-)Atalanta-Cagliari(+,+); (+)Fiorentina-Udinese(-); (-,-)Parma-Juventus(+,+); (-)Torino-Spal(+). 4a giornata : (+,-)Inter-Parma(-,+); (+)Spal-Atalanta(-); (+)Udinese-Torino(-). 5a giornata : (-)Bologna-Roma(+); (+)Sassuolo-Empoli(-); (-)Torino-Napoli(+) 6a giornata : (-)Empoli-Milan(+); (-)Genoa-Chievo(+); (+,+)Inter-Fiorentina(-,-).: (-)Bologna-Udinese(+); (+)Fiorentina-Atalanta(-); (-,-)Sassuolo-Milan(+,+).(squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):3 - 0 (3 - 1 (2 - 0 (2 - 0 (2 - 0 (2 - 1 (1 - 0 (1 - 0 (2 - 1 (2 - 2 (0 - 0 (0 - 0 (0 - 0 (1 - 2 (0 - 2 (0 - 2 (1 - 3 (0 - 3 (0 - 4 ().