Torna anche per questa stagione il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.





TUTTI GLI ERRORI - Sono due gli errori commessi dall’arbitro Manganiello in Lazio-Lecce, il secondo conseguente al primo. Succede tutto attorno al 65’. Il primo errore è concedere il rigore al Lecce per il contatto lieve tra Milinkovic e Mancosu: il penalty non c’era. Una volta concesso, però, Manganiello sbaglia ancora, perché il rigore era da far ribattere al Lecce per l’invasione dei giocatori della Lazio (oltre a quella di Lapadula). Qui la spiegazione ai nostri microfoni dell’ex arbitro internazionale Chiesa sull’episodio. Sbaglia anche Irrati in Sampdoria-Atalanta: al 71’ lancio lungo per Barrow che, in corsa verso la porta, viene fermato da Ferrari con una trattenuta. L’arbitro estrae il giallo per il difensore della Sampdoria, ma in realtà era da rosso perché era una chiara occasione da gol.



1a giornata: (-)Fiorentina-Napoli(+); (+)Udinese-Milan(-).

2a giornata: (-)Bologna-Spal(+).

3a giornata: (+)Genoa-Atalanta(-).

4a giornata: arbitri e Var impeccabili in questo turno di Serie A​.

5a giornata: (+)Fiorentina-Sampdoria(-); (+)Torino-Milan(-).

6a giornata: (+)Lecce-Roma(-); (+)Udinese-Bologna(-).

7a giornata: (+)Genoa-Milan(-).

8a giornata: (+)Juventus-Bologna(-).

9a giornata: (-)Inter-Parma(+); (+,-)Fiorentina-Lazio(-,+).

10a giornata: (+)Juve-Genoa(-); (-)Napoli-Atalanta(+); (+)Udinese-Roma(-).

11a giornata: (-)Atalanta-Cagliari(+); (-)Torino-Juve(+).

12a giornata: (-,+)Lazio-Lecce(+,-); (+)Sampdoria-Atalanta(-).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):



Udinese 3 - 0 (+3)​

Juventus 3 - 0 (+3)​

Genoa 2 - 1 (+1)​​​

Spal 1 - 0 (+1)

Lecce 2 - 1 (+1)​

Parma 1 - 0 (+1)​

Cagliari 1 - 0 (+1)​

Fiorentina 2 - 2 (0)​​​

Lazio 2 - 2 (0​)

Napoli 1 - 1 (0)​​

Torino 1 - 1 (0)​

Sampdoria 1 - 1 (0)​​

Brescia 0 - 0 (0)

Sassuolo 0 - 0 (0)

Verona 0 - 0 (0)

Inter 0 - 1 (-1)​

Atalanta 1 - 3 (-2)​​​​

Roma 0 - 2 (-2)

Bologna 0 - 3 (-3)​

Milan 0 - 3 (-3).