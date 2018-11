Torna il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



JUVE, LAZIO E ROMA PENALIZZATE - Al 41’ del primo tempo di Juventus-Cagliari, Bradaric sembra chiaramente portarsi avanti il pallone col braccio sinistro all’interno dell’area di rigore della Juventus: per Mariani il tocco è di spalla, ma dai replay si evince che era rigore per la Juve e rosso (per doppio giallo) per il centrocampista del Cagliari che era già stato ammonito in precedenza. Al 46’ di Lazio-Spal, Immobile lanciato a rete salta Vicari che da ultimo difensore della Spal stende l’attaccante della Lazio. Guida e il Var non intervengono: manca una punizione per i biancocelesti e soprattutto un cartellino rosso al difensore della Spal per fallo da ultimo uomo su chiara occasione da gol. Infine, contatto Olsen-Simeone nell’area di rigore della Roma, col portiere che in uscita bassa tra le gambe dell’attaccante non tocca il pallone, ma neanche l’attaccante che prosegue la corsa e col piede destro colpisce la testa del portiere. Il rigore assegnato dall'arbitro Banti non c'era. Il Var Orsato non interviene perché da nuovo protocollo, non è evidente l’assenza del contatto e di conseguenza l’errore dell'arbitro.



1a giornata: (+)Chievo-Juventus(-).

2a giornata: arbitri e Var impeccabili.

3a giornata: (-,-)Atalanta-Cagliari(+,+); (+)Fiorentina-Udinese(-); (-,-)Parma-Juventus(+,+); (-)Torino-Spal(+).

4a giornata: (+,-)Inter-Parma(-,+); (+)Spal-Atalanta(-); (+)Udinese-Torino(-).

5a giornata: (-)Bologna-Roma(+); (+)Sassuolo-Empoli(-); (-)Torino-Napoli(+)

6a giornata: (-)Empoli-Milan(+); (-)Genoa-Chievo(+); (+,+)Inter-Fiorentina(-,-).

7a giornata: (-)Bologna-Udinese(+); (+)Fiorentina-Atalanta(-); (-,-)Sassuolo-Milan(+,+).

8a giornata: (+)Lazio-Fiorentina(-); (-)Torino-Frosinone(+).

9a giornata: (+)Roma-Spal(-).

10a giornata: (-)Genoa-Udinese(+).

11a giornata: (+)Fiorentina-Roma(-); (-,-)Juventus-Cagliari(+,+); (-)Lazio-Spal(+).

