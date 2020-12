È iniziato il nuovo campionato di Serie A ed è ripartito anche il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.



TUTTI GLI ERRORI - Una sola svita nella 9a giornata di Serie A. Non c'era, infatti, il secondo rigore concesso al Milan per il lievissimo contatto tra Caceres e Theo Hernandez. L'arbitro Abisso fischia, ma si tratta di un errore. Non chiaro ed evidente in quanto il direttore di gara giudica falloso l'intervento (per questo il Var non interviene).



TUTTI GLI ERRORI, GIORNATA PER GIORNATA: