È iniziato il nuovo campionato di Serie A ed è ripartito anche il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.



TUTTI GLI ERRORI - Tante sviste in questa giornata di Serie A. Sono addirittura due gli errori in Napoli-Sassuolo: manca un rigore per gli ospiti per fallo di Lozano ai danni di Traoré e manca il rosso a Manolas, che già ammonito nel finale ha toccato volontariamente il pallone con il braccio. Altrettante sviste in Torino-Lazio: manca un rigore per fallo di Luiz Felipe ai danni di Verdi nel primo tempo e non c'era il penalty assegnato alla Lazio per il presunto tocco di mano di Nkoulou. All'Inter manca un rigore netto per la discussa trattenuta di Balogh ai danni di Perisic Infine, nel posticipo di ieri, manca un rigore al Benevento per il fallo di Tameze ai danni di Caprari: il piede del giocatore del Verona colpisce quello dell'avversario. QUI L'ANALISI DELL'EX ARBITRO CHIESA SUGLI EPISODI DA MOVIOLA.



TUTTI GLI ERRORI, GIORNATA PER GIORNATA: