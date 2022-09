Prosegue il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri. Nel quarto turno, l'ex arbitro Chiesa, nostro storico opinionista, ha individutato 2 errori che nemmeno il Var è riuscito a evitare. Si tratta del rigore non fischiato al Monza contro la Roma, da noi considerato non decisivo ai fini del risultato, e di quello non concesso al doriano Quagliarella nella sfida con la Lazio, che se concesso e trasformato avrebbe potuto portare la squadra di Giampaolo al primo successo stagionale.

Ricordiamo che col segno + sono evidenziate le sviste a favore, col segno - le sviste sfavorevoli.





IL REGOLAMENTO



Gol ingiustamente annullato: 3 se influente, 1 se non influente

Gol ingiustamente assegnato: 3 se influente, 1 se non influente

Rigore non assegnato: 2 se influente, 1 se non influente

Rigore ingiustamente fischiato: 2 se influente, 1 se non influente

Espulsione non fischiata: 2 se influente, 1 se non influente

Espulsione ingiusta: 2 se influente, 1 se non influente

Fischio controverso decisivo (punizione o corner da cui nascono gol; ammonizioni): 1.



TUTTI GLI ERRORI GIORNATA PER GIORNATA



1a giornata: (-)Sampdoria-Atalanta(+), (+)Lecce-Inter(-), (-)Juventus-Sassuolo(+).

2a giornata: (+)Atalanta-Milan(-).

3a giornata: (+)Milan-Bologna(-).

4a giornata: (+)Roma-Monza(-), Sampdoria(-)-Lazio(+).



CLASSIFICA



ATALANTA 5

LAZIO 2

LECCE 1

SASSUOLO 1

ROMA 1

CREMONESE 0

EMPOLI 0

FIORENTINA 0

NAPOLI 0

SALERNITANA 0

SPEZIA 0

TORINO 0

UDINESE 0

VERONA 0

MONZA -1

MILAN -1

INTER -1

JUVENTUS -1

BOLOGNA -1

SAMPDORIA -5