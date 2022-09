di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.Ayroldi (Var: Banti) 6,5"Ok il rigore a favore dei neroverdi, tiene bene la gara".Fourneau (Var: Irrati) 6"Gara in controllo e non particolarmente difficile, non ci sono stati episodi da moviola".Piccinini (Var: Mazzoleni) 5"Manca un rigore netto al Monza per un fallo su Pessina".Aureliano (Var: Guida) 5"Si è perso il rigore per fallo di Marusic su Quagliarella; non solo, il Var lo richiama ma lui conferma la decisione sbagliata".Mariani (Var: Fabbri) 6"Gara controllata bene, nulla da segnalare. Ok il gol di Beto nonostante le proteste viola per il contatto Deulofeu-Venuti".Serra (Var: La Penna) 6"Si porta a casa una buona sufficienza nel ritorno in Serie A dopo gli errori in quel Milan-Spezia dell'anno scorso".Colombo (Var: Nasca) 6,5"Giusto non concedere i rigori richiesti, corretta la punizione per la Juve dalla quale nasce il gol di Vlahovic".Marcenaro (Var: Abisso) 6,5"Molto meglio rispetto alla prima uscita. Ottima personalità, specialmente sul rigore assegnato al Lecce per fallo di Ndombele a Di Francesco".Di Bello (Var: Marini) 6"Decisione giusta sui rigori assegnati, vista la difficoltà della gara per me è stato un arbitraggio sufficiente".Ghersini (Var: Di Paolo) 7"Ottima gara, non sbaglia nulla. E' un arbitro che da seguire, si sta proponendo ad alto livello".