Prosegue anche nella stagione 2022-2023 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 1a giornata di Serie A.



Milan-Udinese 4-2

Marinelli (Var: Mazzoleni) 6

"Non c'è stato nulla di particolare, il rigore per fallo di Soppy su Calabria è corretto. Giusti anche i cartellini gialli".



Sampdoria-Atalanta 0-2

Dionisi (Var: Pairetto) 4,5

"Non è andato bene. il gol che annulla a Caputo era regolare e questo errore condiziona la partita. Gli è sfuggita la gara, 10 ammoniti sono tanti".



Lecce-Inter 1-2

Prontera (Var: Banti) 6,5

"Mi rimane il dubbio del primo intervento di Baschirotto su Lautaro: poteva starci il rosso diretto, ma complessivamente ha arbitrato bene. Giusto annullare il gol a Lukaku che toglie il pallone a Falcone".



Monza-Torino 1-2

Mariani (Var: Maggioni) 6,5

"Buona gara per un arbitro che si fa notare poco: era una partita dura, ma ci sono stati solo due ammoniti".

Sacchi (Var: Nasca) 6,5"Corretto il rosso a Escalante che entra scomposto e rischia di far male a Kouame".Massimi (Var: Ghersini) 5,5"Il tocco di mano di Maximiano fuori dall'area non avrebbe potuto vederlo, avrebbe dovuto segnalarglielo il guardalinee; corretto l'intervento del Var così come anche l'espulsione. L'arbitro però avrebbe dovuto vedere il rigore per il Bologna (Zaccagni su Sansone, ndr), ma anche in questo caso è stato aiutato dal Var. Ok il rosso a Soumaoro per doppio giallo".Chiffi (Var: Abisso) 6,5"Non mi sembra ci sia stato nulla di particolare. Ok il gol di Nzola".Sozza (Var: Aureliano) 7"Ottima direzione di gara. Corretto non fischiare l'intervento di Karsdorp su Mazzocchi, nonostante le proteste dei padroni di casa".Fabbri (Var: Di Paolo) 6,5"La porta a casa con esperienza. Giusto proseguire per il contatto Kim-Faraoni dal quale poi è partito il contropiede per il gol di Zielinski".Rapuano (Var: Guida) 6"Non ci sono stati grandi problemi, poteva starci il rigore per la Juve per l'intervento di Muldur su Alex Sandro: le gambe dei due giocatori si incrociano. Corretto però il non intervento del Var perché non era chiaro ed evidente errore dell'arbitro. Ok il rigore su Vlahovic".