Gaby Mundigayi,vecchia conoscenza della nostra Serie A, ha parlato a Tuttosport del possibile acquisto di Divock Origi (attaccante belga in scadenza col Liverpool) da parte del Milan.



AFFARE - "Chi lo prende fa un affare. E' ancora giovane, ma possiede tanta esperienza internazionale. Ogni qualvolta viene chiamato in causa al Liverpool, dà un contributo importante. E anche il commissario tecnico dei Red Devils, Roberto Martinez, lo stima. Ha tutte le qualità per fare bene".