Il Napoli vuole ringiovanire il parco attaccanti sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, i primi due nomi sulla lista del ds Giuntoli sono quelli di Jeremie Boga (Sassuolo) e Andrea Belotti (Torino).



Ai granata può essere proposto in cambio Petagna, già acquistato dalla Spal. Invece per Boga bisogna fare i conti col Chelsea, che ha un diritto di riacquisto fissato sui 15 milioni di euro. In uscita ci sono Milik e Callejon, quest'ultimo in scadenza di contratto a giugno.