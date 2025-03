Napoli, c'è la grana Anguissa: rinnovo in stand-by ma il giocatore vorrebbe lasciare l'Italia

Getty Images

Squadra che lotta per losi rinnova, o almeno si tenta di farlo. In casaproseguono le trattative per ildi alcuni dei protagonisti di questa ottima stagione agli ordini di. Dopo che Mathiasha rinnovato fino al 2030 e che sono stati fatti passi avanti anche con l’entourage di Alex, il prossimo dossier sul tavolo del dsè quello che riguardaL’accordo col centrocampista camerunense è indopo essere stato vicino alla fumata bianca, come scritto da Fabrizio Romano.La frenata però ha rimescolato le carte e aperto una fase diche rende possibili ora tutte le opzioni.come riporta Radio Kiss Kiss. Forte quindi del rinnovo automatico, il club partenopeo lascerebbe partire il centrocampista

D’altronde il classe, 29enne, sta vivendo la sua, di gran lunga superiore anche a quella nella quale si è laureato campione d’Italia con la squadra allora allenata da. Nelle 28 gare stagionali ha già segnatoIn questo momento è ai box per unaAnguissa potrebbe rientrare già contro ildomenica 16 marzo, altrimenti lo si rivedrà alla ripresa del campionato, dopo la sosta, contro il. L’incursore sarà sicuro protagonista del rush finale di una stagione che potrebbe dunque essere ancheArrivato nel 2021 al Napoli, Anguissa ha trascorsi in Ligue 1, col, in Liga, con il, e in Premier League con il. Estimatori li ha in diversi campionati europei e a Castelvolturno potrebbero arrivare diverse offerte per un giocatore così incisivo.