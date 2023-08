L'accordo per il prolungamento contrattuale tra Osimhen e il Napoli ancora manca ma intanto, per sistemare il vecchio accordo, c’è una distanza ancora ragguardevole: la tentazione di allungarlo, impone di ritoccarlo, e in qualche modo, verso l’alto. Così afferma il Corriere dello Sport, Calenda, l'agente del giocatore, ha raggiunto l'Abruzzo per riprendere il discorso bonus. Una sola cosa è certa: Osi non vuole l'Arabia, non intende privarsi della Champions League.