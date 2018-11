IL TABELLINO

. Questa la consapevolezza che lascia al Napoli il match col Psg, che da quasi spareggio per gli ottavi alla fine è stato degradato ae. Così ha voluto lache ha messo sotto Klopp e i suoi e ha mischiato le carte del girone. Cosa che non dispiace al Napoli, ma che aumenta di sicuro i suoi rimpianti ripensando ai possibili ma mancati successi di Belgrado e di Parigi.. Se il Napoli ha solo rimontato e non ha vinto, infatti, probabilmentE allora,Non cambia rispetto alla gara dell’andata. Non ne ha motivo e infatti, con Maksimovic a guardia di Neymar, Fabian laterale a destra e davanti, ma non c’era dubbio, i due piccoletti “Ciruzzo” e Lorenzinho.g. Cambia uomini, ma soprattutto cambia opinione sulla squadra azzurra. Stavolta non ci mette presunzione. Stavolta la teme e la rispetta, segno che la paura di Parigi ha fatto effetto. Torna Buffon, torna Thiago Silva, Draxler prende il posto di Rabiot che ha problemi di rinnovo di contratto e, come s’era capito alla vigilia,Una partita che vive subito di giocate eleganti, a tratti entusiasmanti, ma che quasi mai esce dai confini d’una tattica stringente.Nessuno vuole regalare tempo e spazio all’avversario. Più tensione che tiri, insomma. Più attenzione e rispetto delle posizioni che occasioni.Certo, quando il pallone arriva tra i piedi di Mbappè e di Neymar i brividi da Fuorigrotta s’allungano sino alla collina di Posillipo, ma pure per i “fratelli” arrivati da Parigi non sono rose e fiori quando il Napoli arriva dalle parti di Buffon.La maledizione dell’ultimo minuto. Capitò all’andata col gol del due a due di Di Maria, è capitato anche stavolta appena appena prima del riposo. Quando la difesa si fa incantare dalle magìe di Neymer e Mbappè che confezionano il gol-regalo per Bernat, in verità troppo, troppo, troppo libero di fare i comodi suoi tra sei napoletani a tre metri dalla porta.Anzi, quando torna in campo alza finalmente il ritmo, chiude il Paris, si espone al contropiede, è vero, ma in dieci minuti costringe Buffon a tre o quattro parate strepitose. Tre volte Mertens e una Callejon fanno gridare al gol, ma non succede. Trema, traballa, vacilla il Psg, ma si salva sempre. Quasi sempre. Perché quando Buffon (18’) travolge Callejon e l’arbitro non ha dubbi sul rigore sacrosanto, tocca a Insigne mettere in rete quel pallone che pesa cento chili.Rispetto al primo tempo è tutt’altra cosa, la partita. Sarà per la voglia di successo degli azzurri, per le ripartenze mai banali del Paris, sarà per la logica stanchezza che a poco a poco prende tanta gente in campo, il risultato resta sempre incerto. Incerto, ma non cambia. Neppure quando Ancelotti s’affida alla freschezza di Zielinski, Hysaj e alla fine pure Ounas, con Tuchel che replica con Kimpembe. Cavani e Choupo-Moting. Niente da fare: il pari non si schioda.quando il Napoli se la vedrà con la Stella Rossa e Liverpool sarà sul prato di Parigi.46' pt Bernat (P)46' pt Mbappé, 17' st Insigne rig.,Ospina, Maksimovic (31' st Hysaj), Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Allan, Hamsik, Fabiàn (25' st Zielinski), Insigne, Mertens (38' st Ounas). A disposizione: Karnezis, Hysaj, Malcuit, Diawara, Ounas, Milik. All. AncelottiBuffon, Kehrer (47' st Choupo-Moting), Thiago Silva, Marquinhos, Bernat, Draxler, Verratti, Meunier (28' st Kimpembe), Neyamar, Di Maria (31' st Cavani), Mbappè. A disposizione: Areola, Rabiot, Diaby, Nsoki. All. TuchelKuipers (OLA)27' pt Mbappé (P), 32' pt Kehrer (P), 46' pt Fabian (N), 44' st Verratti, 46' st Neymar (P)