Napoli-Fiorentina, caos distinte: Zielinski e Gonzalez prima in tribuna e poi in panchina, cosa è successo

Redazione CM

Qualche misunderstanding di troppo nelle distinte ufficiali di Napoli-Fiorentina, prima semifinale delle Final Four di Coppa Italia: secondo le prime info trapelate, infatti, sia il polacco del Napoli Piotr Zielinski, sia l'argentino della Fiorentina Nico Gonzalez figuravano fuori dalle rispettive panchine, quindi indisponibili per Mazzarri e Italiano; alla fine, invece, i due potranno subentrare nella ripresa.



ZIELINSKI - Nel caso dell'ex Empoli, si è trattato di una fuga di notizie precedente la conferma delle distinte ufficiali, che invece riportavano il numero 20 correttamente fin dall'inizio. Nessun caso, dunque, per Zielu, che non rinnoverà il contratto in scadenza in estate avendo un principio d'accordo con l'Inter, ma terminerà la stagione con il Napoli.



GONZALEZ - Il 10 viola, invece, era fuori dall'elenco, ma è stato confermato in un secondo momento il suo inserimento al posto del giovane portiere Vannucchi. L'esterno d'attacco è fermo da settimane per un infortunio ma ha lavorato coi compagni per una parte dell'allenamento di rifinitura in Arabia.