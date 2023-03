Napoli ai piedi di. Una città pazza d’amore per il suo attaccante capace di segnare con una continuità che lascia tutti a bocca aperta: 19 gol in 20 presenze in campionato, 2 in 4 nell’attuale edizione della Champions League. Victor sta entrando di prepotenza nella storia del club azzurro e può superare due fenomeni assoluti come Cavani e Higuain con la conquista, oramai vicinissima, dello scudetto.‘Osi’, come lo chiamano i tifosi, ora ha la testa solo sul finale di campionato perché vuole portare a termine la missione scudetto. Poi l’ex Lille valuterà tutte le offerte che sono già pronte per essere inoltrate al Napoli. Ten Hag lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi per il suo Manchester United,. La Premier League chiama e De Laurentiis ha già pronta la risposta: per valutare una cessione di Osimhen servirà un’offerta da