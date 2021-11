Il Napoli segue con attenzione le prestazioni del centrocampista tedesco classe '97 Florian Neuhaus del Borussia Monchengladbach e della nazionale teutonica, seguito in passato anche dall'Inter. Per arrivare al giocatore, in orbita anche del Bayern Monaco, serviranno non meno di 40 milioni di euro ovvero il valore della clausola rescissoria.