Questa sera allo Stadio Maradona di Fuorigrotta scenderanno in campo Napoli e Atalanta per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Gli azzurri vivono un momento delicato, con la posizione di Gattuso sulla panchina azzurra che non è solidissima. Il tecnico calabrese è pronto a cambiare, a dare una soluzione tattica diversa al suo Napoli, dopo le ultime prestazioni sottotono.



Gattuso in allenamento ha provato la difesa a 3, già vista nei minuti finali contro la Juventus in Supercoppa e il Parma in campionato. Questa sera contro l'Atalanta potrebbe lanciare il 3-4-3: tra i pali spazio ancora ad Ospina, mentre la difesa sarà composta da Maksimovic, Manolas e Koulibaly. Sulle fasce Di Lorenzo e Hysaj, che dovranno spingere quando ci sarà da costruire e coprire in fase di non possesso abbassandosi in una difesa a 5. In mediana si rivede Bakayoko vicino a Demme. Tridente formato da Insigne e Politano ai lati di Lozano che potrebbe essere un'arma importante con la sua velocità contro la difesa alta dell'Atalanta.



NAPOLI (3-4-3): Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Demme, Bakayoko, Hysaj; Politano, Lozano, Insigne.