Secondo Il Mattino, il mercato del Napoli è chiuso in entrata, mentre bisogna completare quello in uscita: "E alla svelta: Tonelli (richiesta da Lecce e Parma), Ciciretti (se lo contendono Ascoli e Pescara) e Machach (ballottaggio tra Trapani e Cittadella). Poca roba, insomma. E per Tonelli non è detto che possa arrivare un altolà, visto che la sua cessione ridurrebbe a 4 il numero dei centrali azzurri: in pratica, senza un’offerta importante Tonelli potrebbe anche restare alla corta di Ancelotti. Vedremo. D’altronde, le emozioni di questo rush finale dell’interminabile mercato estivo, sono davvero poche. Da Madrid, dove pure c’era chi sperava in un segnale improvviso di apertura del Real per il prestito (secco e gratuito) di James Rodriguez, il silenzio più assoluto. D’altronde, l’arrivo di Llorente fa sì che James non sia affatto una necessità".