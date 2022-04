Sono previsti diversi addii, tra cui molti di spessore tecnico e umano. Su tutti ci sono i nomi di Insigne e Ghoulam che andranno via, che hanno dato tanto in questi anni ai piedi del Vesuvio., lì le incognite più grandi per quanto riguarda permanenze e rimpiazzi. Tanto girerà attorno alla situazione Ospina, il cui contratto scadrà tra poco più di due mesi, e a quella di- All'inizio di questa annata l'idea era quella di puntare sull'ex Spal e Udinese, infatti nelle prime due giornate di campionato contro Venezia e Genoa è toccato proprio a lui. L'infortunio lo ha lasciato fuori contro la Juventus e al rientrodifendendo i pali azzurri più volte in coppa che in campionato. 5 presenze in Serie A, 7 in Europa League e 1 in Coppa Italia (da subentrato). Non gli era mai capitato di giocare così poco, neanche alla sua prima stagione in Serie A con la Spal. Quest'anno ha lavorato a tutti gli effetti da vice Ospina.- Secondo quanto trapela dal quartier generale di Castel Volturno,Il portiere colombiano presumibilmenteLa voglia di restare c'è, l'ha dichiarato lui stesso ieri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:Per il prossimo anno è quello che desidero e farò di tutto per centrare questo mio traguardo".Dovrà essere finalmente il momento della consacrazione perché ci sono state troppe interruzioni nel suo percorso ai piedi del Vesuvio. Appena 91 presenze in quattro stagioni, adesso serve dare una sterzata. Bisognerà ragionare anche sul futuro non lontano perché il contratto di Meret scadrà tra poco più di un anno (giugno 2023) eCentralità nel progetto e continuità, questi i due punti chiave per proseguire nel rapporto insieme. Il finale di stagione potrebbe essere dalla parte di Meret, pronto a fare le prove generali in vista del futuro.