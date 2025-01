Napoli, non c'è solo Garnacho: è sfida al Chelsea per Adeyemi, quanto chiede il Borussia Dortmund

Mentreper 70 milioni di euro più bonus - domani sono previste le visite mediche col club francese - in casa Napoli prosegue la ricerca del suo più adeguato sostituto.di Antonio Conte, ma è anche il profilo più caro visto che i Red Devils lo valutano non meno di 70 milioni di euro (contratto in scadenza nel 2028). Il gradimento del giocatore argentino per gli azzurri c’è, ma potrebbe non bastare. E dunque, tra i profili sondati in queste ore in alternativa, oltre a quello di Edon Zhegrova del Lille va tenuto in particolare considerazione un’altra pista. Quella che conduce a Karim Adeyemi.ma utilizzabile tranquillamente pure sull’altra fascia, il classe 2002 di origini nigerianeNella cavalcata del Borussia Dortmund sino alla finale di Champions League della passata stagione, ha fatto parlare di sé principalmente per la facilità di corsa e lo spirito di sacrificio messi al servizio della squadra. Senza che il tasso di classe di cui è in possesso ne risentisse.prima del ritorno in campo nella sfida di Bundesliga contro l’Hoffenheim. Il complicato momento attraversato dai giallo-neri in campionato - sconfitti nell’ultimo turno dall’Holstein Kiel penultimo e precipitati in decima posizione - ha ovviamente alimentato le voci di mercato in uscita che, dopo la partenza di Malen (Aston Villa) che potrebbe fare spazio a Rashford, ora riguardano pure Adeyemi.a sua volta attratto dalla possibilità di investire su un calciatore di grande potenziale e con ancora margini di crescita. Le possibilità economiche del club londinese sono significative, ma il Napoli non molla e, insieme a Garnacho e Zhegrova, resta in corsa più che mai per Karim Adeyemi.