Il Mattino - Napoli, accordo di massima per Garnacho: cosa manca per chiudere

Salutato - ormai quasi ufficialmente - Kvicha Kvaratskhelia, la cui partenza per Parigi è prevista per oggi ( LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI DELL’AFFARE CON IL PSG ),da schierare in un tridente di assoluta qualità, insieme a Romelu Lukaku e David Neres e dare così l’assalto, in questa seconda parte di stagione, allo Scudetto.

, direttore sportivo del Napoli,. L’idea di lavorare con Antonio Conte in una squadra che lotta per lo Scudetto e che è pronta a tornare, dalla porta principale, nell’Europa che conta dal prossimo anno, ha attirato l’interesse del nativo di Madrid. Tanto che, secondo quanto riportato da Il Mattino,a scalare al talento di casa Red Devils. Ci sarà da lavorare sui dettagli (l’entourage chiede 4 milioni annui, ma la distanza è pressoché minima grazie all’inserimento di qualche bonus), ma le sensazioni dopo l’incontro sono più che positive.

Più complesso, invece, trovare una quadra conper il naturalizzato argentino. E così occhio alle alternative che rispondono ai profili di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, per cui i gialloneri chiedono 40 milioni di euro, così come le piste che portano a Federico Chiesa, che preferirebbe restare al Liverpool, Dan Ndoye del Bologna, per cui si pensa a uno scambio con Cyril Ngonge, e Patrick Dorgu del Lecce.

