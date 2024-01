Napoli, si complica l’affare Samardzic: tutti i nodi da sciogliere. E la Juve…

Francesco Guerrieri

Ancora una volta Lazaar Samardzic è protagonista sul mercato. Saltato il trasferimento all’Inter l’estate scorsa - con tanto di visite mediche già effettuate - ora il centrocampista serbo sta trattando con il Napoli.



DISTANZA PER SAMARDZIC - Gli azzurri cercano un giocatore con le sue caratteristiche dopo la cessione di Elmas al Lipsia e il possibile addio di Zielinski a fine stagione. L’Udinese è consapevole che il giocatore vuole fare il salto in una big, c’è apertura alla cessione ma non a meno di 25 milioni. E, per ora, l’offerta del club azzurro è inferiore.



COMMISSIONI - L’altro nodo da sciogliere è quello legato alle commissioni: il papà del giocatore è in contatto con il Napoli per trovare una quadra che al momento ancora non c’è, il tutto coordinato dall’intermediario che sta portando avanti l’operazione.



JUVE E PREMIER LEAGUE - Sullo sfondo la Juventus e un club di Premier League. Dall’Inghilterra hanno provato a sondare il terreno per Samardzic, ma il giocatore preferisce rimanere in Serie A. La Juve per gennaio sta cercando una mezz’ala d’inserimento come lui ma l’idea è quella di trovare un’occasione in prestito, per rimandare l’investimento importante in estate. Se però la trattativa col Napoli non si dovesse sbloccare, non è escluso che possano fare un tentativo.