Una sfida eterna, una rivalità storica: tra Germania e Francia non è mai una semplice partita. Alle 20.45 tedeschi e francesi si affrontano all'Allianz Arena di Monaco per il primo match della Lega A della Nations League, un big match al quale le due squadre arrivano con umori opposti. La squadra di Low è in cerca di rilancio dopo un Mondiale disastroso, che ha visto la Germania eliminata ai gironi in Russia. Gli uomini di Deschamps invece arrivano in Baviera da Campioni del Mondo, con un Mbappé formato stellare. 30 esimo confronto, che vede la Francia avanti: 13 vittorie, 7 pareggi e 9 successi per i tedeschi.



Fischio d'inizio alle 20.45.





PRIMO TEMPO



3' - Duro scontro tra Pavard e Rudiger, il difensore francese resta a terra per alcuni secondi poi riprende senza problemi.



1' - Fischio d'inizio, primo pallone per la Francia.



FORMAZIONI UFFICIALI



Germania: Neuer; Ginter, Hummels, Boateng, Rudiger; Kroos, Kimmich; Muller, Goretzka, Reus; Werner.



Francia: Areola; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud.