Leandro Paredes torna al Boca? No, non ora almeno. Il suo cuore batte per gli xeneises, ma se nel frattempo è diventato virale qualche indizio social è solo per amicizia. Anche per lui il ritorno alla base, come per Angel Di Maria e il Rosario Central, prima o poi diventerà realtà ma il centrocampista argentino ha ancora tanti anni di carriera davanti. Non alla Juve: a fine stagione tornerà al Psg, che poi lo rivenderà quando mancherà soltanto un anno alla scadenza del suo contratto. Anzi, contrattone.