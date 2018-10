Così Robertoin conferenza stampa ha commentato il risultato di Lazio-Parma: “Sconfitta ingenua, il loro vantaggio è arrivato su una punizione a favore nostro. Potevamo portare a casa un pareggio, un punto importante per stima, fiducia e classifica. Di fronte avevamo una squadra forte, la Lazio l’anno scorso ha perso la Champions League per pochi minuti contro l’Inter, non dimentichiamolo. Immobile, Milinkovic: la Lazio ha giocatori fortissimi. Abbiamo concesso poco, però abbiamo perso. Rivedrò la gara, ma ripeto, un pareggio sarebbe stato più giusto. Il mio Parma ha fatto una buona partita”.