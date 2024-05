Parma, occhi su Pohjanpalo: come influisce il risultato ai playoff del Venezia

La, per quanto riguarda la "regular season", è giunta alla conclusione e i vari club ancora in bilico si preparano a giocarsi le ultime carte nei playoff, al via a partire dal 17 maggio. Tra queste formazioni c'è anche il, arrivato ad un passo dalla promozione diretta e ora costretto a sperare di conquistarsi l'ultimo posto disponibile in Serie A. A trascinare i lagunari, non mancherà il bomber indiscusso di questa stagione e capocannoniere della Serie B. Se la qualificazione al massimo campionato non dovesse tuttavia arrivare sul campo, non è da escludere che Pohjanpalo possa fare lo stesso il salto di categoria, visto l'interesse di diverse compagini di Serie A. In particolare,, fresco di vittoria del campionato cadetto.

Kyle Krause, presidente del Parma che negli ultimi anni ha investito molti soldi nel club ducale, studia le mosse di mercato per il futuro, con l'obiettivo di aggiungere al blocco di quest'anno - la cui ossatura è destinata a essere riconfermata in toto - alcuni acquisti mirati., centravanti finlandese autore di 42 reti in due stagioni a Venezia. Il contratto dell'attaccante nordico è in, motivo per cui servirà un'offerta non indifferente per sperare di poterlo portare a Parma., che in caso di mancata promozione potrebbe salutare Pohjanpalo, ormai pronto per il definitivo salto di qualità.