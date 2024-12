Per Conte il calo è colpa solo di Lukaku e Kvarataskhelia, ma questo Napoli è così diverso da quello di Spalletti?

, che neldella stagione – tre sconfitte nelle ultime 6 partite ufficiali, Coppa Italia compresa – che costa il primato in classifica in Serie A e sollevaNon c'è bisogno di chissà quale esercizio mentale per individuare infischiato all'uscita dal campo dai suoi stessi tifosi, e ini destinatari della tirata d'orecchi di Conte per provare a giustificare la sconfitta interna contro la Lazio., andiamo a riempire e poi facciamo fatica. Dobbiamo coinvolgere più giocatori nell'ultimo terzo di campo.Serve qualità nell'ultima giocata, con attaccanti e centrocampisti. Perché”. Il problema viene inquadrato in maniera chiara da Conte ed è fotografato pure da dati incontrovertibili:Troppo poco se, al netto delle dichiarazioni di prammatica e delle smentite tattiche, vuoi provare a recitare un ruolo da protagonista, come Napoli, e rimanere al vertice.rispetto all'essenzialità del Conte-pensiero. Non c'è più Kim ma Alessandro Buongiorno – acquistato per 35 milioni di euro – si sta confermando come uno dei migliori centrali difensivi del calcio italiano; Osimhen è stato straordinario nell'anno dello Scudetto, ma in quanti hanno scommesso ad occhi chiusi sull'ennesima rinascita di Lukaku ritrovando l'allenatore che più di altri lo ha saputo valorizzare?da parte del sergente salentino, che soprattutto nelle ultime settimane ha attinto poco o nulla alle riserve alternative che ci sono in panchina., sulla capacità di determinare negli ultimi 25 metri di campo. Dunque,Nella stagione della cavalcata tricolore, giocando pocoha dato il suo contributo con 4 reti in Serie A (due decisive contro Milan e Roma),, giocando ancora meno, regalò 6 punti vitali contro Spezia e Juventus. E sia lui che l'argentino ne aggiunsero 8 in coppia in Champions League. Nel mentre, sono spariti o quasi completamente dai radar(102 minuti in Serie A), acquistato per 18 milioni di euro lo scorso gennaio, e un giocatore di qualità alta come(228 minuti), che di milioni ne è costato quasi 30.E quindi? Possibile che sia soltanto colpa degli interpreti di uno spartito dettato da chi, dall'alto di un curriculum di tutto rispetto e di un'investitura pesante arrivata da De Laurentiis (che lo ha assecondato in tutto, dall'ingaggio di 6,5 milioni più bonus, al mercato), non sta riuscendo a valorizzare alla stessa maniera un organico capace solo due stagioni fa di dominare il campionato, chiudendo a quota 90 punti?