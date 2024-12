GETTY

Montolivo duro: "Kvaratskhelia non è tra i top in Europa"

Un gol nelle ultime sette partite di campionato. Questi i numeri di Khvicha Kvaratskhelia, che anche ieri contro la Lazio, nella sconfitta interna 1-0 del Napoli, ha giocato una partita di luci e ombre. Il georgiano è lontano da essere il valore aggiunto che Antonio Conte si aspettava, la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 evidentemente non lo rende tranquillo.



Sul numero 77 azzurro si è espresso Riccardo Montolivo, opinionista Sky Sport: "Il primo anno ha sorpreso tutti perché quasi nessuno lo conosceva, la preparazione nei suoi confronti e le marcature non erano così stringenti come adesso. Non penso sia un giocatore tra i top in Europa. Già nel primo anno era calato tra gol e assist".