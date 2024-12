Napoli, Lukaku delude e i tifosi non perdonano: fischi al momento del cambio

Getty Images

Momento delicato per i partenopei, che a 72 ore di distanza dalla sconfitta agli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio cadono ancora contro i biancocelesti, stavolta in campionato. E' una battuta d'arresto pesante per la squadra di, che cede la vetta della classifica all'Atalanta e vede avvicinarsi Inter, Fiorentina e proprio la Lazio, distanti solo un punto (con nerazzurri e viola che devono recuperare lo scontro diretto).- Un'altra partita in cui a fare fatica è soprattutto l'attacco e il volto delle difficoltà è quello di

- Il Napoli perde e deve tentare il tutto per tutto nel finale, eppure Lukaku viene considerato non fondamentale in questo frangente e lascia il campo. Una bocciatura che fa rumore ma che risulta perfettamente in linea con i numeri, che certificano la partita decisamente deludente di Big Rom:. Il belga non riesce mai ad entrare nel vivo del gioco, non punta l'uomo e gioca costantemente spalle alla porta, un contributo esiguo che aiuta a spiegare le difficoltà offensive degli azzurri.- Una prestazione in linea con quella che è stata finora la stagione di Lukaku.(Parma, Cagliari, Como, Milan e ultimo contro la Roma). La media è quasi di un gol ogni tre partite, troppo per l'attaccante voluto fortemente da Conte e sul quale è caduta la responsabilità di sostituire un centravanti totale come. Un colpo da Scudetto, questo lo status con cui si è presentato a Castelvolturno, ma i numeri ad oggi non premiano la scelta.

- Il posto da titolare di Lukaku è ancora garantito? Al termine di Napoli-Lazio, Conte non ha criticato i suoi ma ha ammesso di aspettarsi che i suoi giocatori di maggiore qualità facciano la differenza. Lukaku è tra questi e la stilettata va indirettamente anche a lui. Per questo non è escluso che il tecnico possa provare a cambiare qualcosa,scalpita e il Cholito potrebbe avere una chance anche per mandare un messaggio a Lukaku. Nel prossimo turno di campionato il Napoli affronterà l'Udinese in trasferta: