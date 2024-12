Perché Chiesa non gioca nel Liverpool

Getty Images

Era volato in Inghilterra per vivere un'esperienza diversa,, trovare nuovi stimoli e mettersi in gioco in Premier League. Dopo i primi mesi con il Liverpool però le cose non stanno andando come l'attaccante classe '97 sperava: nel campionato inglese ha giocato appena 18 minuti a settembre contro il Bournemouth, che se sommati ai 59 in Coppa di Lega col West Ham e all'ultimo minuto di Milan-Liverpool di Champions fanno- Oggi Federico Chiesa a Liverpool è un oggetto misterioso, fatica a trovare la condizione ottimale e a causa dei suoi infortuni è stato aggregato spesso alla seconda squadra. L'allenatore dei Reds Arne Slot ha spiegato i motivi per i quali Federico non trova spazio: "So che ha bisogno di giocare, ma. L'ideale sarebbe vederlo in un'amichevole durante la settimana o in una partita dell'Under 21 del Liverpool, perché facendo solo allenamenti non è uguale. Se giochi in una squadra che sta lottando per il campionato o in Champions non è facile trovare spazio".

- L'avventura di Chiesa al Liverpool non decolla, e il club inglese non esclude una possibile cessione dell'attaccante italiano dopo appena sei mesi. Chiesa è stato accostato all'che però prima deve sfoltire l'attacco dove ci sono cinque punte (uscirà uno tra Correa e Arnautovic), in estate ci aveva provato lama il giocatore preferiva andare all'estero; l'altra ipotesi circolata qualche settimana fa è il, ma per il mercato di gennaio De Laurentiis ha altre priorità.