Perché Chiesa non è andato all'Inter

Dopo la scelta di Thiago Motta di mettere fuori rosa: voci, sondaggi, contatti, idee ma nessuno - prima del Liverpool - ha affondato il colpo. L’avrebbe fatto volentieri la Roma, con De Rossi che ha contattato direttamente il giocatore per capire la disponibilità. Chiesa ha preso tempo perché aspettava che si aprissero opportunità all’estero, così la Roma è andata su altri giocatori.- Chi aveva pensato concretamente all’attaccante della Juventus è stata l’Inter, i dirigenti avevano provato a capire se ci fossero margini per prendere Chiesa non subito, ma per la stagione 2025/26 ed eventualmente a parametro zero, visto che il contratto sarebbe scaduto alla fine di questa stagione.. Una sorta di “scippo” per il quale però non c’erano le basi, perché avrebbe voluto dire che Chiesa sarebbe dovuto rimanere un anno a Torino, senza giocare, per poi eventualmente andare all’Inter.

- Il giocatore però aveva voglia di mettersi subito in gioco, a 26 anni non voleva perdere neanche un giorni d’allenamento e tornare subito in campo., che negli ultimi giorni di mercato ha presentato un’offerta convincente alla Juventus portando il giocatore in Inghilterra.